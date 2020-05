Мария Габриел: Mобилизираме 1 милиард евро като част от приноса на ЕС в борбата срещу Covid-19

Днес Европейският съюз и международни партньори поставиха началото на кампания за набиране на 7,5 милиарда евро за разработване на ваксина срещу COVID-19, лечение и диагностика. Българският еврокомисар Мария Габриел имаше ключова роля в мобилизирането на средства от страна на ЕС, които са в размер на 1 милиард евро.





„Отговорът на днешната пандемия минава през науката. Ще успеем да се справим трайно с вируса тогава, когато разработим ваксина и лекарства против него. Европа може да допринесе значително за този успех. Тук работят едни от най-добрите компании и научни изследователи - хората, които в рамките на цялостната екосистема ще подпомогнат успешния път от развойна дейност до производство и разпространение на ваксина. Гордея се, че световноизвестните български спортисти Стефка Костадинова и Григор Димитров приеха поканата ми и подкрепиха кампанията със силни послания. Ще има и други до 23 май, когато ще обявим резултатите от инициативата", коментира Мария Габриел.





По думите й, наблюдаваме безпрецедентно международно усилие. Научни работници и иноватори от всички страни работят ежедневно за намирането на ваксина и лечения и трябва да бъдат подкрепени с всички възможни средства. Според нея, само с глобални действия и координация може да се постигнат максимално бързо успехи в борбата срещу коронавируса.





Комисар Мария Габриел бе част от екипа, който под ръководството на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен организира инициативата и направи тази безпрецедентна мобилизация на световно ниво. На 7,5 милиарда евро са оценени нуждите за финансиране на научноизследователски дейности в три основни области - ваксина, лечение и диагностика. Във всяка от тези три области е определен водещ партньор, който ще осигурява координацията на действията. Ще се използват единствено утвърдени на световно ниво съществуващи структури и партньорства. Например в областта на разработването на ваксина, водеща роля ще има Коалицията за иновативна подготвеност за епидемии (CEPI - Coalition for Epidemic Preparedness Innovations), а за тяхното производство и разпространение Глобалният алианс за ваксини и имунизации (GAVI - Global Alliance for Vaccines and Immunization).





„Днес правим решителна стъпка към намирането на ваксина срещу коронавируса. Ключовите думи са мащаб, скорост, солидарност. Мащаб – защото трябва да идентифицираме на световно ниво кои са най-добрите технологии и решения, които ще доведат до успех. Скорост – защото става въпрос за най-ценното – опазване на човешки живот. И солидарност – защото с днешната инициатива показваме, че сме научили грешките от миналото и ще осигурим достъп на всички до ваксините и леченията, които ще се реализират с помощта на днешната инициатива. Това, което предстои до обявяването на резултатите на 23 май, е да се достигне безпрецедентно ниво на международно сътрудничество, гласът в защита на науката и хората да бъде ясен и единен, и да осигурим прозрачност по отношение на средствата“, заяви още българският еврокомисар Мария Габриел.