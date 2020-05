Историческо! За пръв път частна компания изпрати астронавти в Космоса

Вторият опит за извеждането в орбита на пилотирания кораб на компанията на Илон Мъск Спейс Екс (SpaceX) се оказа успешeн. Ракетата носител "Фалкон-9" изведе в орбита пилотирания кораб "Дракон" в предвидения час, 22.22 ч. българско време снощи, от космическия център Кенеди във Флорида. Астронавтите Дъг Хърли и Робърт Бенкен се отправиха на 19-часово пътешествие до Международната космическа станция.





Това е първото извеждане на астронавти в орбита от частна компания. Освен това НАСА за първи път от почти десетилетие изстрелва пилотиран кораб от американска земя. След като изпълни задачата си да изведе "Дракон" в орбита по посока на МКС, първата степен на ракетата, висока 70 м, се отдели успешно и, както бе предвидено, се върна на Земята, като кацна вертикално на платформа в Атантическия океан край бреговете на Флорида, която носи името"Of Course I Still Love You".





Това е първият от девет години пилотиран полет, осъществен от територията на САЩ на американски космически кораб. НАСА прекрати пилотираните полети през 2011 г. след приключването на програмата на космическите совалки Space Shuttle. Припомняме, че п

реди дни НАСА, съвместно със SpaceX трябваше да изпратят двама астронавти до Международната космическа станция. Опитът им обаче бе осуетен от лошото време.